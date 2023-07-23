Ракетный обстрел Одессы: как на атаку города реагировали в мире

Российские военные ночью 23 июля в очередной раз обстреляли Одессу, нанеся удар по историческому центру города. Эту ракетную атаку решительно осудили политики со всего мира.

Они отметили, что российская армия в очередной раз совершила военное преступление и разрушила часть памятников Одессы, принадлежащих к всемирному наследию ЮНЕСКО. Что именно сказали европейские и американские политики о ракетной атаке Одессы – разбирался 24 Канал.

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Что сказали в мире об обстреле центра Одессы

Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила атаки россиян на исторический центр Одессы, отметив, что страна-агрессор продолжает нападать на жителей и инфраструктуру города, объекты всемирного наследия и порт, жизненно важный для глобальной продовольственной безопасности.

Неоправданная война против Украины и ее народа влечет за собой ужасные последствия. Разрушенный собор, разрушенные дома и сожженные зерновые силосы снова должны дать понять, что это имеет значение везде,

– подчеркнула она.

Высказалась о ракетных обстрелах Одессы и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Она подчеркнула, что в разбомбленном центре города не было никаких военных объектов

"Просто прекрасный украинский город из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, разрушаемый из-за размещения портов, экспортирующих жизненно важные пищевые продукты по всему миру", – подчеркнула посол.

Представитель ЕС в Украине Матти Маасикас заметил, что Россия активно начала обстреливать Одессу после выхода из Черноморской зерновой инициативы. По его словам, теперь она пытается нанести ущерб украинской продовольственной инфраструктуре.

Убиты мирные жители, уничтожены культурное наследие, а также зернохранилища. Провоцирует глобальную продовольственную опасность и еще больше подчеркивает важность путей солидарности ЕС для экспорта украинского зерна,

– отметил он.

Глава МИД Франции Катрин Колонна, отреагировав на атаку Одессы, призвала мир не останавливаться осуждать страну-агрессора в ее преступлениях против украинцев.

"Поскольку Россия продолжает свои удары по Одессе и разрушает собор, мы не должны уставать повторять, что умышленное нацеливание на гражданские объекты является военным преступлением согласно международному праву", – подчеркнула министр.

Президент Молдовы Майя Санду также осудила обстрел Одессы. Она отметила, что ее страна всегда будет поддерживать Украину в борьбе с Россией.

Больно наблюдать за сценами разрушения Одессы, города, который дорог многим молдаванам. Мы осуждаем продолжение авиационных ударов России по мирным городам, жилым районам и сохранившимся историческим центрам ЮНЕСКО. Наши сердца и мысли с Украиной,

– сказала она.

Также высказался о ракетных обстрелах Одессы и Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Он назвал эту атаку "сплошным российским террором" города, находящегося под защитой ЮНЕСКО.

Дипломат также напомнил, что Россия уже повредила сотни культурных объектов, пытаясь уничтожить Украину.

Что известно о ракетных обстрелах Одессы