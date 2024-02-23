Атака Одессы "Шахедами": в результате российского обстрела в городе есть погибший

Российская армия вечером 22 февраля обстреляла Одесскую область "Шахедами" и ракетами. В результате обстрела оккупантов погиб один человек.

Кроме того, в городе после атаки вспыхнул мощный пожар. Сейчас его пытаются потушить спасатели.

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В Одессе есть погибший в результате российских ударов "Шахедами"

В Силах обороны Юга Украины рассказали, что поздно вечером 22 февраля враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа "Шахед". В то же время с самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря, противник направил ракеты типа Х-31П и Х-22.

"Ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Подразделениями противовоздушной обороны было сбито 8 дронов-камикадзе", – сказали военные.

Последствия вражеской атаки по Одессе / Фото из телеграм-канала Сил обороны Юга Украины

В то же время они рассказали, что один из пораженных над морем дронов, упав на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушения и пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего. По предварительной информации, внутри могли еще находиться люди,

– отметили в Силах обороны Юга Украины.

Напоследок военные отметили, что на месте событий все еще продолжается тушение пожара и поисково-спасательная операция. Поэтому количество жертв и пострадавших, вероятно, может увеличиться.

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