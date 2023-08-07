Это следствие игнорирования опасности судоходства, – ВМС ВСУ о судьбе "Оленогорского горняка"

4 августа украинский надводный дрон атаковал российский десантный корабль "Оленогорский горняк". В ВМС рассказали, что таким образом судно "наказали" за нарушение прибрежного предупреждения.

Военный корабль "Оленогорский горняк" на момент атаки находился в Керченском проливе. Этот факт и решил его судьбу, считает спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Наказание за игнорирование предосторожности

В ВМС говорят, что вражеский ВДК получил заслуженное наказание, ведь он проигнорировал украинское предупреждение.

Дело в том, что еще 20 июля Украина выдала прибрежное предупреждение об опасности судоходства в российских портах Черного моря, а также в портах временно оккупированной территории Украины. Однако "Оленогорский горняк" не прислушался к предостережению. Этим объясняется пребывание судна в Керченском заливе, где собственно его и "нашел" надводный дрон.

Поэтому инцидент с "Оленогорским горняком" вполне закономерен, считает Плетенчук. Корабль "наказали" за то, что он не воспринял всерьез опасность, о которой предупреждали украинцы.

Отдельно представитель ВМС уточнил, что Военно-морские силы ВСУ не причастны к атаке на это судно.

Предупреждение от Украины

20 июля Минобороны Украины опубликовало сообщение. В нем говорилось, что с 21 июля все суда, которые "следуют в акватории Черного моря в направлении российских морских портов и украинских морских портов, расположенные на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками". Также добавили, что ответственность за эти риски ложится на российское военное руководство.

Этот шаг Украины был ответом на аналогичные действия России, которая 19 июля, через два дня после того, как объявила о своем выходе из зерновой сделки, начала угрожать судам, направляющимся в украинские порты.

Оккупанты заявили, что будут рассматривать все суда, следующие в украинские черноморские порты как потенциальных перевозчиков военного груза, вовлеченных в войну на стороне Киева.

С тех пор россияне неоднократно посылали угрозы гражданским судам, которые, по их мнению, намеревались зайти в черноморские порты Украины.

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