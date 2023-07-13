Маньяки и неадекваты, – политолог разнес логику ведения войны и атак россиян

Оккупанты на рассвете 13 июля атаковали фугасной авиабомбой остров Змеиный. На 500-й день полномасштабной войны России с Украиной, 8 июля, остров посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Но эта вражеская атака – это абсурд и проявление того, что россияне живут в параллельной реальности.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Валентин Гладких. Он отметил, что россияне даже не могут снять на киностудии "Мосфильм" и показать якобы "уничтоженные" танки или самолеты, о которых говорят. Украинские спецназовцы всегда демонстрируют свои результаты – уничтоженную российскую технику на поле боя.

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"Если они (россияне – 24 Канал) хотят "ответить" на реальные результаты этих спецназовцев своей пропагандистской какой-то картинкой, они могут создать эту пропагандистскую картинку", – заявил Гладких.

"Мир фантазий" российского диктатора

По словам руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, атаки оккупантов в районе острова Змеиный могут быть связаны с будущим "зерновым соглашением". Его продлили до 18 июля после длительного шантажа россиян. Будет ли оно действовать дальше – неизвестно.

Политолог убежден, если Россия и дальше хочет продолжать свой "дрейф в состояние неадекватности", пусть продолжает это делать. Тем временем Владимир Путин, вероятно, уже давно погрузился "в мир своих фантазий".

А вслед за ним туда погрузилась и значительная часть населения страны-агрессора. Люди, живущие в "мире своих фантазий", которые отличающиеся от реальности, как правило, малоэффективны и очень опасны.

Маньяки какие-то. Иметь дело с такими маньяками никто не хочет, стараются их как минимум изолировать от общества,

– подчеркнул Валентин Гладких.

Однако, главное то, что они заканчивают примерно одинаково – или принудительным психиатрическим лечением, или на скамье подсудимых. Как вариант – транзитом из скамьи подсудимых к принудительному лечению.

"Или за решеткой. Чем более неадекватно себя ведет российский политический режим, тем больше цивилизованный мир будет оказывать помощь Украине. И то, что мы увидели в Вильнюсе – это реакция цивилизованного мира на неадекватное поведение России на международной арене", – отметил политолог.

Каждый опасается за то, что это неадекватное поведение России может затронуть не только Украину, но и стать угрозой для стран Европейского Союза, НАТО и граждан цивилизованного мира.

Что известно об атаке врага на остров Змеиный: смотрите видео

Освобождение Змеиного