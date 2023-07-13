Про це 24 Каналу заявив політолог Валентин Гладких. Він зауважив, що росіяни навіть не можуть зняти на кіностудії "Мосфільм" та показати нібито "знищені" танки чи літаки, про які кажуть. Натомість українські спецпризначенці завжди демонструють свої результати – знищену російську техніку на полі бою.

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"Якщо вони (росіяни – 24 Канал) хочуть "відповісти" на реальні результати цих спецпризначенців своєю пропагандистською якоюсь картинкою, вони можуть створити цю пропагандистську картинку", – заявив Гладких.

Зверніть увагу! За словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, атаки окупантів в районі острова Зміїний можуть бути пов'язаними із майбутньою "зерновою угодою". Її продовжили до 18 липня після тривалого шантажу росіян. Чи буде вона діяти далі – невідомо.

"Світ фантазій" російського диктатора

Політолог переконаний, якщо Росія й надалі хоче продовжувати свій "дрейф у стан неадекватності", хай продовжує це робити. Тим часом Владімір Путін, ймовірно, уже давно занурився "у світ своїх фантазій".

А слідом за ним туди занурилася й значна частина населення країни-агресорки. Люди, які живуть у "світі своїх фантазій", які відрізняються від реальності, як правило, є малоефективними й дуже небезпечними.

Маніяки якісь. Мати справу з такими маніяками ніхто не хоче, намагаються їх щонайменше ізолювати від суспільства,

– наголосив Валентин Гладких.

Однак, головне те, що вони закінчують приблизно однаково – або примусовим психіатричним лікуванням, або на лаві підсудних. Як варіант – транзитом із лави підсудних до примусового лікування.

"Або за ґратами. Чим більш неадекватно себе поводить російський політичний режим, тим більше цивілізований світ буде надавати допомогу Україні. І те, що ми побачили у Вільнюсі – це є реакція цивілізованого світу на неадекватну поведінку Росії на міжнародній арені", – зауважив політолог.

Кожен побоюється за те, що ця неадекватна поведінка Росії може торкнутися не лише України, а й стати загрозою для країн Європейського Союзу, НАТО та загалом громадян цивілізованого світу.

Що відомо про атаку ворога на острів Зміїний: дивіться відео

Звільнення Зміїного