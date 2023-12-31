Пострадал не только британец: в Харькове под обстрел попали журналисты немецкого канала ZDF
Источник:ZDF
Российская армия 30 декабря совершила ракетный обстрел Харькова, в результате которого травмировались несколько десятков человек, в том числе и журналисты. Позднее стало известно, что пострадали и журналисты немецкого государственного канала ZDF.
На момент российской атаки они находились в отеле Kharkiv Palace. Немецкие журналисты до сих пор приходят в себя после обстрела россиянами гражданского объекта в украинском городе.
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Журналисты ZDF пострадали в результате атаки Харькова
Немецкий репортер Алика Юнг рассказала, что команда журналистов канала ZDF остановилась в отеле Kharkiv Palace. По ее словам, во время того, как в Харькове раздалась воздушная тревога, она услышала сильный грохот, а здание гостиницы словно вздрогнуло.
Я на пятом этаже отеля Kharkiv Palace. Когда я открываю дверь своей комнаты, я вижу не большой открытый вестибюль, как обычно, а темноту и черный дым. Я не знаю, живы ли мои коллеги и какая часть этого здания еще стоит,
– рассказала она.
Юнг отметила, что сразу поняла, что что-то случилось, поэтому решила выбраться из своего номера и найти свою команду. Впоследствии она побежала вниз по лестнице в укрытие отеля.
"Там я встречаю своего немецкого коллегу-продюсера и нашего украинского редактора, которые помогали нашему переводчику. Она была ранена в холле гостиницы, и, как выяснилось позднее, у нее сломано ребро и три сломанных позвонка", – отметила репортер.
Журналистка сказала, что чудом все 4 члена их команды остались в живых. После того как воздушная тревога закончилась, она вместе с коллегами вышли из укрытия и увидели, что на здании гостиницы образовалась огромная дыра. Прямо в нее влетела российская ракета.
Вестибюль завален, люстра отпала потолка, окна разбиты,
– заметила Юнг.
Она отметила, что в Украине ее команда, как и большинство иностранцев, ночевали в отелях, где был защищенный бункер. Но, как оказалось, в нашей стране пока нет безопасного места из-за постоянной угрозы обстрелов со стороны России.
В Харькове есть пострадавшие после ракетной атаки
- Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что к вечеру 30 декабря Россия обстреляла центр Харькова. По его словам, в который раз в городе пострадала гражданская инфраструктура.
- Он отметил, что в результате российской атаки на город пострадали люди. Среди них был и журналист из Великобритании.
- Следует отметить, что работники ГСЧС еще продолжают спасательно-поисковые работы на месте прилетов. По состоянию на 10:00 известно, что ранения получили не менее 28 человек, погибших в городе после атаки, к счастью, нет.