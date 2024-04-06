В ISW проанализировали украинские удары по аэродромам в России

Удары украинских беспилотников обычно наносятся только по отдельным авиабазам в России. Способность Украины атаковать несколько авиабаз одной серией ударов является "заметным сдвигом в возможностях". Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 5 апреля 2024 года.

Напомним, в ночь на пятницу, 5 апреля, громкие взрывы раздавались сразу в пяти регионах. Россияне сообщали об ударах дронов в Ростовской области, а также в городах Воронеж, Курск, Ейск и Энгельс.

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Что отметили в ISW

В Институте изучения войны отметили, что на геолокационных кадрах видно взрывы и активизацию российской ПВО возле всех авиабаз, кроме одной под Ейском. Однако ISW пока не наблюдает ни одного визуального подтверждения того, что украинские силы повредили либо уничтожили самолеты или инфраструктуру на любой из авиабаз.

Спутниковые снимки, собранные 4 апреля, показывают, что:

на авиабазе "Энгельс" было три тяжелых стратегических бомбардировщика Ту-160, пять стратегических бомбардировщиков Ту-95, транспортный самолет Ил-76 и бомбардировщик Ту-22;

было три тяжелых стратегических бомбардировщика Ту-160, пять стратегических бомбардировщиков Ту-95, транспортный самолет Ил-76 и бомбардировщик Ту-22; на авиабазе "Ейск" было десять учебно-боевых самолетов Л-39, пять транспортных самолетов Ан-26, транспортный самолет Ан-74, транспортный самолет Ан-12, четыре самолета Су-27, четыре самолета Су-25, один Су-30, несколько вертолетов Ка-52 и Ми-8;

было десять учебно-боевых самолетов Л-39, пять транспортных самолетов Ан-26, транспортный самолет Ан-74, транспортный самолет Ан-12, четыре самолета Су-27, четыре самолета Су-25, один Су-30, несколько вертолетов Ка-52 и Ми-8; на аэродроме "Морозовск" – 29 самолетов, преимущественно Су-34.

В минобороны России заявили, что российские войска в ночь на 4 апреля и утром 5 апреля якобы перехватили 44 беспилотника над Ростовской областью, шесть беспилотников над Краснодарским краем и по одному в Саратовской, Курской и Белгородской областями.

ISW также заметил, что украинские удары с беспилотников, как правило, нацелены лишь на отдельные авиабазы в России, и способность Украины нанести удар по четырем отдельным авиабазам в одной серии ударов является "заметным расширением возможностей".

Аналитики также считают, что украинские удары по целям на территории России являются необходимым компонентом украинской кампании по разрушению отраслей промышленности, которые поддерживают российские военные усилия и военный потенциал.

Российские войска регулярно используют стратегические бомбардировщики Ту-95, размещенные на авиабазе Энгельс, для запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 по целям в Украине, и по состоянию на 2023 год российские военные имели примерно 60 самолетов Ту-95. В ISW отметили: если удар подтвердится, потеря примерно пяти процентов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в результате одного удара будет ощутимой.

Удар по российским аэродромам

Источники 24 Канала сообщили, что в ночь на 5 апреля Украина нанесла удары по трем аэродромам в России:

в Курске,

в Ейске,

в Энгельсе.

Сообщается, что на аэродроме "Энгельс-2", вероятно, существенные повреждения получили по меньшей мере 3 стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Кроме этого, в Ейске сгорели два Су-25. Однако подробностей о последствиях атаки в Курске пока нет.

По данным источников, операция была осуществлена силами ГУР и ВСУ Украины. Однако официально в ведомствах не комментировали эту акцию.

Кроме потерь в авиации, во время операции 5 апреля враг понес потери и в живой силе. В частности, во время атаки на "Энгельс-2" погибли 7 оккупантов. Не исключено, что среди них могут быть пилоты бомбардировщиков. Относительно Ейска известно о смерти 4 оккупантов.

Отметим, что также 5 апреля взрывы раздавались в российском Морозовске. Источники 24 Канала подтвердили, что атаку на Морозовск провели СБУ и Силы обороны.