Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 5 квітня, гучні вибухи лунали одразу у п'яти регіонах. Росіяни повідомляли про удари дронів у Ростовській області, а також в містах Воронеж, Курськ, Єйськ та Енгельс.

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Що зазначили в ISW

В Інституті вивчення війни зазначили, що на геолокаційних кадрах видно вибухи та активізацію російської ППО біля всіх авіабаз, окрім однієї під Єйськом. Однак ISW поки що не спостерігає жодного візуального підтвердження того, що українські сили пошкодили або знищили літаки чи інфраструктуру на будь-якій з авіабаз.

Супутникові знімки, зібрані 4 квітня, показують, що:

на авіабазі Енгельс було три важких стратегічних бомбардувальника Ту-160, п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95, транспортний літак Іл-76 і бомбардувальник Ту-22;

було три важких стратегічних бомбардувальника Ту-160, п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95, транспортний літак Іл-76 і бомбардувальник Ту-22; на авіабазі Єйськ було десять навчально-бойових літаків Л-39, п'ять транспортних літаків Ан-26, транспортний літак Ан-74, транспортний літак Ан-12, чотири літаки Су-27, чотири літаки Су-25, один Су -30 літаків, кілька вертольотів Ка-52 і Мі-8;

було десять навчально-бойових літаків Л-39, п'ять транспортних літаків Ан-26, транспортний літак Ан-74, транспортний літак Ан-12, чотири літаки Су-27, чотири літаки Су-25, один Су -30 літаків, кілька вертольотів Ка-52 і Мі-8; на аеродромі Морозовськ – 29 літаків, переважно Су-34.

У міноборони Росії заявили, що російські війська в ніч на 4 квітня та вранці 5 квітня нібито перехопили 44 безпілотники над Ростовською областю, шість безпілотників над Краснодарським краєм і по одному в Саратовській, Курській і Бєлгородській областях.

ISW також зауважив, що українські удари з безпілотників, як правило, націлені лише на окремі авіабази в Росії, і здатність України завдати удару по чотирьох окремих авіабазах в одній серії ударів є "помітним збільшенням можливостей".

Аналітики також вважають, що українські удари по цілях на території Росії є необхідним компонентом української кампанії з деградації галузей промисловості, які підтримують російські військові зусилля і військовий потенціал.

Російські війська регулярно використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95, розміщені на авіабазі Енгельс, для запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 по цілях в Україні, і станом на 2023 рік російські військові мали приблизно 60 літаків Ту-95. У ISW зазначили, якщо удар підтвердиться, можлива втрата приблизно п'яти відсотків російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 в результаті одного удару буде відчутною.

Удар по російських аеродромах

Джерела 24 Каналу повідомили, що у ніч проти 5 квітня Україна завдала ударів по трьох аеродромах в Росії:

У Курську,

у Єйську,

в Енгельсі.

Повідомляється, що на аеродромі "Енгельс-2", ймовірно, суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Крім цього, у Єйську згоріли два Су-25. Натомість подробиць щодо наслідків атаки в Курську наразі немає.

За даними джерел, операція була здійснена силами ГУР та ЗСУ України. Однак офіційно у відомствах не коментували це.

Окрім втрат в авіації, під час операції 5 квітня ворог зазнав втрат і в живій силі. Зокрема, під час атаки на "Енгельс-2" загинули 7 окупантів. Не виключено, що серед них можуть бути пілоти бомбардувальників. Натомість щодо Єйська відомо про смерть 4 окупантів.

Зазначимо, що також 5 квітня вибухи лунали у російському Морозовську. Джерела 24 Каналу підтвердили, що атаку на Морозовськ провели СБУ та Сили оборони.