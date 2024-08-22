Авиаэксперт назвал единственное место, куда Россия может спрятать свои самолеты от украинских дронов

Из-за способности украинских беспилотников поражать по российским аэродромам даже на дальнем расстоянии, Россия будет вынуждена искать возможность, как обезопасить свои самолеты. Вероятно, что ей придется перебазировать их на аэродром, расположенный на дальнем востоке.

Таким может стать аэродром "Украинка". Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал эксперт по авиации, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что тогда это усложнит России работу ее авиации.

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В России уменьшается ресурс самолетов

По словам Храпчинского, если россияне передислоцируют свою стратегическую авиацию на аэродром "Украинка", они не смогут оперативно выполнять боевые задачи. В любом случае противнику нужно будет прилетать в Энгельс для оснащения, в последнее время он так и делает.

Это связано со значительным уменьшением количества их самолетов. Если россияне начнут летать с "Украинки", это существенно увеличит удары по ресурсу самолетов, им будет сложно работать,

– отметил эксперт по авиации.

14 августа Украина осуществила масштабную атаку по российским аэродромам, нанеся удары дронами по 4-х российских военных аэродромах в таких областях: Курская, Воронежская, Нижегородская. Были атакованы аэродромы "Саваслейка", "Борисоглебск", "Халино", "Балтимор".

Руководитель ГУР Кирилл Буданов впоследствии подтвердил информацию, что в частности атака украинских дронов по российскому аэродрому "Саласвейка" привела к уничтожению перехватчика "МиГ-31" и 2-х транспортных самолетов "Ил-76".