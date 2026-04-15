"Хлопок" вернулся в Белгородскую область: были взрывы, горят склады ГСМ
- В Белгородской области прогремели взрывы из-за атаки украинских беспилотников, основной удар пришелся на склады горюче-смазочных материалов и логистические объекты в районе Валуек.
- Местные власти сообщили о повреждении гражданской застройки, но официально не подтвердили масштабы разрушений военной инфраструктуры.
В ночь на 15 апреля в Белгородской области прогремели взрывы в результате атаки украинских беспилотников. Основной удар пришелся на район Валуек, где размещены склады горюче-смазочных материалов и логистические объекты российских войск.
Местные жители сообщали о пожарах и серии взрывов в районе инцидента. Видео с места происшествия опубликовали в телеграмм-канале Exilenova+.
Что известно о взрывах в Белгороде?
В ночь на 15 апреля украинские ударные беспилотники атаковали объекты на территории Белгородской области России. По предварительным данным, под удар попали склады горюче-смазочных материалов и логистическая инфраструктура российских оккупационных сил в городе Валуйки.
Взрывы начались после объявления "беспилотной опасности" в районе около 19:40. Уже потом в разных частях населенного пункта фиксировали зарево от пожаров и повторные взрывы.
По информации источников, поражения могли получить склады ГСМ и логистические объекты, обеспечивающие российские подразделения на пограничных направлениях. В результате атаки возник пожар, однако масштабы разрушений официально не подтверждены.
В то же время местные власти региона не сообщали о поражении военной инфраструктуры. Губернатор Вячеслав Гладков сосредоточился только на повреждении гражданской застройки, в частности крыши одного из домов в селе Кукуевка Валуйского округа.
Куда еще недавно прилетало?
Россию в ночь на 11 апреля 2026 года атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в Ростовской, Курской, Белгородской, Брянской и Калужской областях. Оккупанты заявили, что БПЛА также атаковали территорию временно оккупированного Крыма.
В Краснодарском крае России произошла массированная атака дронов, в результате которой загорелась ЛПДС "Крымская". Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что обломки сбитого дрона привели к гибели одного человека.
Взрывы и пожары 8 апреля произошли во Владимирской и Оренбургской областях России. Российское минобороны заявило о якобы уничтожении 73 дронов в разных регионах.