Ночью враг атаковал Днепр ракетами и дронами: попали в частный сектор, пострадали дети

24 июня 2023, 08:38
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Сергей Лысак

Российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровщину и другие города Украины в ночь на 24 июня. Оккупанты запустили по региону ракеты и дроны.

К сожалению, пострадали люди. Несколько домов в частном секторе Днепра разрушены до основания.

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Что известно об атаке по Днепру

Глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что по предварительным данным, украинские военные из воздушного командования "Восток" сбили:

  • 9 крылатых ракет;
  • 3 беспилотника.

К сожалению, есть и попадания в Днепре. И снова цель рашистских преступников – частный сектор…
– рассказал глава ОВА.

По данным областных властей, по состоянию на 7:36 24 июня пострадали восемь человек. Среди них двое детей – мальчики 2013 и 2019 года рождения. Четверо человек госпитализированы, еще один мужчина и двое детей – лечатся амбулаторно.

В результате атаки оккупантов вспыхнул пожар, который уже потушили. Кроме этого, российские захватчики:

  • полностью уничтожили 4 частных дома;
  • повредили 25 домов и 5 хозяйственных построек;
  • повредили 15 автомобилей и газопровод;
  • уничтожили 3 машины.

Еще один прилет – по инфраструктурному объекту. Там тоже есть разрушения. Информация уточняется,
– объяснил Сергей Лысак.

Кроме того, враг атаковал Марганецкую общину и Никополь. К счастью, все люди выжили и не поранились. В городе повреждены 2 частных дома.

Последствия атаки россиян на Днепропетровщине / Фото Сергея Лысака

 

Россия массированно атаковала Украину

  • В ночь на 24 июня Кремль снова цинично атаковал Украину. Взрывы раздавались в Харькове, Днепре, Киеве, Кропивницком, Кривом Роге, Одессе.
  • Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 01:00 ночью на 24 июня зафиксировали пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 стратегической авиацией из акватории Каспийского моря.
  • В Киевской ОВА сообщили, что ПВО начала работать ориентировочно в 3:10 в ночь на 24 июня. В Киевской городской военной администрации сообщили, что вокруг Киева ВСУ уничтожили 20 вражеских ракет.
  • К сожалению, обломки в Соломенском районе столицы повредили 24-этажное здание и повлекли за собой пожар. Виталий Кличко сообщил, что там два человека погибли, еще двоих – доставили в больницу, девяти – оказали помощь на месте.

Автор: Діана Квасневська