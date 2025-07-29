На Днепропетровщине во время повторного удара россияне умышленно атаковали спасателей

Ночью вторника, 29 июля, российские войска атаковали беспилотниками один из поселков Синельниковского района Днепропетровской области. Во время работы спасателей противник ударил повторно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. К счастью, среди личного состава пострадавших нет.

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Что известно об атаке на спасателей?

В результате российского дронового удара по одному из сел Днепропетровской области загорелся грузовой автомобиль. Позже враг целенаправленно атаковал повторно – во время тушения пожара спасателями.

Поврежден пожарно-спасательный автомобиль, но личный состав ГСЧС не пострадал.

Россияне ударили повторно по пожарным: смотрите фото

Напомним, в результате российской дроновой атаки 28 июля повреждено подразделение ГСЧС в Кропивницком – изуродовано здание и техника. Среди служащих пострадавших нет, ведь они придерживались правил безопасности и направились в укрытие после объявления воздушной тревоги.

Кроме того, ночью 22 июля из-за вражеского обстрела Одессы повреждена одна из пожарно-спасательных частей и общежитие – выбиты окна, изуродован фасад.