Атака по Харькову: вспыхнул пожар в доме, есть погибший

Российские войска в очередной раз атаковали Харьков утром 24 июля. В городе есть прилеты по нескольким адресам.

В результате российской атаки погиб человек. Также в одном доме вспыхнул пожар.

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Что известно о последствиях вражеского удара

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что россияне ударили в район частного сектора, в результате этого возник пожар в одном из домов.

Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы,

– сообщил мэр.

По предварительной информации, Харьков обстреляли ракетами С-300. Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Сейчас для города существует угроза ударов российских БпЛА.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вражеские удары были зафиксированы по нескольким адресам.

Заметим, что незадолго до второго удара россияне атаковали промышленную зону одного из районов Харькова. Также около 5:00 оккупанты ударили по Малоданиловской общине.