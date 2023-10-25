Россия не в первый раз беспощадно бьет по Хмельнитчине: в ОВА рассказали, куда целится враг

Российские оккупанты в ночь на 25 октября снова атаковали Хмельницкую область дронами-камикадзе. Обломки вражеских дронов повредили строения, ранили людей.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал в эфире "Свобода. Утро", что российские оккупанты уже четвертую ночь подряд атакуют Хмельницкую область. В ночь на 25 октября наши силы ПВО сбили все враждебные цели, пишет 24 Канал.

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Зачем враг атакует Хмельнитчину

Сергей Тюрин сообщил, что в Шепетовском районе упали сбитые враждебные цели. Взрывная волна повредила частные дома, объекты гражданской инфраструктуры, объекты коммунальной собственности, машины.

Все 16 раненых людей получили не тяжелые ранения.

Чиновник рассказал, что оккупанты бьют по Хмельнитчине, чтобы лишить людей света и тепла.

У нас есть критическая инфраструктура, у нас есть ВСУ, которые регулярно наносят болезненные удары по врагу. Для того они (россияне – 24 Канал) ищут возможности наносить ответный удар,

– заявил чиновник.

Он уточнил, что враг в течение 1,5 лет полномасштабной войны атакует Хмельнитчину.

Обломки вражеских дронов упали на Хмельнитчине