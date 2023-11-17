Очередная атака на Хмельнитчину: обломки попали в авто и продовольственные склады

Враг продолжает атаковать мирные украинские города с воздуха. В Хмельницкой ОВА рассказали подробности атаки.

Во время воздушной тревоги на Хмельнитчине по вражеским целям отработали силы ПВО. В то же время известно о повреждении грузовика.

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Ущерб устанавливается

В результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения.

Кроме того, на территории продовольственных складов есть повреждения от обломков. Ущерб от российских обстрелов устанавливается. К счастью, обошлось без жертв.

Россия снова атаковала Украину