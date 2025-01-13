Нарушена логистическая инфраструктура: как повлияла атака на "Энгельс" на массированные атаки по Украине

В Ростовской области ночью 8 января Украина ударила дронами по нефтебазе "Комбинат Кристалл" в Энгельсе. В результате атаки возник пожар, который россияне смогли ликвидировать только на шестой день.

Попадание в Энгельсе произошло в резервуар с авиационным топливом, где ликвидировано примерно 800 тысяч его тонн. Эксперт по авиации Константин Криволап сказал 24 каналу, к каким последствиям у врага может привести эта атака.

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Парализовано на достаточно серьезное время

Криволап рассказал, что для заправки российского самолета Ту-160 нужно примерно 150 тонн – это 3 железнодорожные цистерны, которые, условно говоря, заезжают в этот огромный самолет. Для его обслуживания нужно иметь соответствующую инфраструктуру. Невозможно топливозаправщиками в определенное время заправить таким количеством горючего этот самолет.

Топливозаправщиками можно заправить истребитель, штурмовик, тактический бомбардировщик. А Ту-160 – нельзя, потому вся эта инфраструктура рассчитана на то, что прилетает эскадрилья (12 единиц – 24 Канал) этих самолетов и их все необходимо заправить,

– объяснил он.

Если же на нефтебазе пустые баки, то это невозможно сделать. Соответственно поражение таких объектов парализует на достаточно серьезное время, пока не будет восстановлена логистическая инфраструктура снабжения и заправки подобных самолетов.

Самолет Ту-160 Этот самолет может переносить, в частности, ракету Х-555, которая предназначена для поражения стратегических и тактических наземных и морских целей. После Этот самолет может переносить, в частности, ракету Х-555, которая предназначена для поражения стратегических и тактических наземных и морских целей. После модернизации Ту-160 можно оснащать, в частности, бомбами до 40 тысяч килограммов различного калибра, которые свободно падают, в частности, с ядерными, разовыми бомбовыми кассетами, морскими минами.

Это может быть одной из причин, почему россияне так затягивают с ракетной атакой по территории Украины, ведь с точки зрения логистики у них это, вероятно, не получается,

– предположил Константин Криволап.

Отметим, что главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал о важности удара по нефтебазе "Комбинат Кристалл" в Энгельсе. Там, по его словам, хранится топливо, которое предназначено для обеспечения аэродрома "Энгельс". К тому, же для самолетов Ту-160 требуется специфическое топливо – Т-8В, которое производят в небольшом количестве. Если резервуар с этим топливом был поражен во время атаки, то активность использования Ту-160 будет уменьшена.