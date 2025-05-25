Люди остались без крыши над головой: жуткие видео из Киевской области после обстрела

В сети показали последствия вражеской атаки на населенные пункты Киевской области. Из-за массированного обстрела российских войск повреждены и разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

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Последствия атаки по Киевской области

По информации главы ОВА, в ночь на 25 мая от ракетно-дроновой атаки врага больше всего пострадал Макаров. Здесь повреждены аж 39 жилых домов. Некоторые из них – разрушены. Жители фактически остались без крыши над головой.

Пообщался с местными жителями – помощь уже предоставляется. На месте работают все службы,

– сообщил Калашник.

Местная власть проводит работу, чтобы жители как можно быстрее получили компенсации за разрушенное или поврежденное жилье.

Разрушенные дома в Макарове после атаки россиян: видео

Также в Киевской области серьезно пострадал поселок Мархалевка, что в Фастовском районе. Атака нанесла проблемы жителям 22 частных домов, большинство из этих зданий разрушены.

Николай Калашник отметил, что видеть эти разрушенные дома, разбитые дворы и испуганных людей – больно. Он пообщался с жителями и пообещал им помощь, отметив, что только вместе украинцы могут быть сильными.

Ужасные последствия российского обстрела в Мархаловке: смотрите видео

Всего 115 частных домов повреждены во время российской ночной атаки в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском районах. По состоянию на 20:50 известно, что во время атаки травмировались 34 жителя Киевской области. Четыре человека, к сожалению, погибли.