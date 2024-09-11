Атака по Львову 4 сентября: раненой девушке вытащили осколок, остановившийся на сердце

Россия цинично атаковала Львов на рассвете 4 сентября запустив по городу 13 ракет и десяток дронов. Враг повредил 189 домов, без дома остались 52 семьи.

К сожалению, Россия убила в городе 7 человек, еще 60 – получили ранения. В больницах по состоянию на 11 сентября находятся 15 человек, многих уже выписали.

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Что известно о состоянии людей

Сегодня (11 сентября – 24 Канал) в больнице до сих пор находится еще 15 человек в разных состояниях. Одной девушке вытащили осколок, который остановился прямо на сердце. Многих уже выписали. Кого-то ждет долгий путь реабилитации,

– рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, все люди, которые потеряли дома, на прошлой неделе могли выбрать, где жить: в гостинице, городке для переселенцев или у близких.

В дальнейшем каждая семья будет получать от города компенсацию на аренду квартиры, пока люди не вернутся в собственное жилье.

Трагическая атака по Львову / фото из фейсбука Андрея Садового

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Андрей Садовый сообщил, что сразу после завершения поисково-спасательных работ, коммунальщики начали разбирать завалы и перекрывать уничтоженные крыши.

Пытались сделать все, что могут до начала осадков. Но разрушения значительно больше наших физических возможностей. Это надо признать сразу, чтобы наработать четкий план,

– объяснил городской голова.

По его словам, во Львове взрывная волна задела 38 улиц в двух районах. В общем повреждены 189 домов, это жилье, школы, коммунальные и частные учреждения. В большинстве – это памятники архитектуры, или здания, которые имеют историческую ценность. Враг уничтожил более 3600 окон и ориентировочно 300 дверей.

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Городской голова отметил, что деньги на восстановление зданий не собирали, зато запустили кампанию "#"ВізьмиБудинокПідОпіку". Согласно ей, уже более 35 организаций, фондов, предприятий и зарубежных городов-партнеров согласились помочь, однако этого мало.