Ночная атака по Одессе: есть жертва, 22 пострадавших, среди них – дети

В результате циничной атаки россиян по Одессе в ночь на 23 июля пострадали многие люди. По состоянию на 3 ночи известно об 1 жертве, а также 22 раненых, среди которых – 4 детей.

В настоящее время 14 из 22 пострадавших уже госпитализированы. В больнице оказались и 3 ребенка. Заметим, что количество жертв жестокой атаки неприятеля может увеличиться.

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Сначала сообщалось о меньшем количестве пострадавших

По состоянию на 03:00 в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети. Информация может изменяться,

– сообщил Олег Кипер.

По его словам, бригады скорой помощи работают на местах.

Погиб человек

Буквально через несколько минут глава Одесской ОВА сообщил печальное известие. Стало известно о гибели человека.

"К сожалению, имеем одного погибшего гражданского в результате ночной террористической атаки россиян по Одессе. Искренние соболезнования родным и близким…" – написал он.

Число пострадавших увеличилось

В полиции Одесской области обновили данные о пострадавших. По состоянию на 4:30 утра известно уже о 22 раненых.

В ночь с 22 на 23 июля российские войска совершили очередную массированную атаку по территории Одессы и области. Установлено, что в результате вражеских обстрелов города Одесса погиб 1 человек и 22 – ранены, из них – 4 ребенка,

– говорится в сообщении.

В городском совете Одессы сообщили, что в результате ночных вражеских атак повреждено много жилых домов. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Соответствующие службы фиксируют все повреждения. После окончания работы коммунальные работники приступят к ликвидации последствий атаки.

Последствия атаки по Одессе / Фото Нацполиции региона

Россияне разрушили центральный Спасо-Преображенский храм

В городском совете Одессы сообщили о разрушении храма в историческом центре Одессы.

"В результате очередной ракетной атаки россиян был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор", – говорится в сообщении.

Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

В настоящее время на месте работают спасатели и городские коммунальные службы.