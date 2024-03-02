Атака дронами по Одессе: генпрокурор рассказал, сколько людей может быть под завалами
Россия в ночь на 2 марта атаковала многоэтажный жилой дом в Одессе. Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о количестве людей, которые могут находиться под завалами.
В Одессе под завалами полуразрушенной многоэтажки, в которую попал российский вражеский дрон, могут находиться от 10 до 12 человек. Об этом в эфире телемарафона сообщил генпрокурор Андрей Костин, информирует 24 Канал.
Смотрите также Удары "Шахедами" по Одессе, Харьковской и Сумской областях: реакция Зеленского на атаку
Под завалами жилого дома могут быть еще люди
Сейчас, по некоторой информации, мы проверяем возможность найти от 10 до 12 человек. С ними не могут выйти на связь. Информация проверяется. Только что была минута тишины для того, чтобы услышать, есть ли призыв о помощи,
– сказал генпрокурор, который находится на месте трагедии.
Также Костин отметил, что враг атакует Украину каждый день, в частности Одессу.
По его словам, сегодня мы наблюдаем, как страна-агрессор пытается своим террором и бесчеловечными атаками не только уничтожить наше настоящее, но и, убивая наших детей, уничтожить наше будущее.
"То, что происходит сейчас, – это не просто политика постоянного террора гражданского населения. Это – политика геноцида всего украинского народа. Политика, которая направлена высшим руководством России", – подчеркнул генеральный прокурор.
Атака врага по Одессе
- В ночь на 2 марта российские войска атаковали Одессу дронами.
- Первые взрывы в Одессе прозвучали около 1:14. Перед этим в Силах обороны Юга сообщили, что продолжается боевая работа и призвали находиться в укрытиях.
- Один из дронов, которыми Россия атаковала ночью 2 марта, попал в многоэтажку в Одессе.
- К сожалению, в результате террористических действий российской армии есть жертвы. По состоянию на 15:22 спасатели сообщили, что из-под завалов на уровне первого этажа обнаружили тело 5 жертвы. По данным областной военной администрации, пятая жертва – взрослый человек.
- Известно, что среди погибших – 3-летний ребенок. Председатель Одесской ОГА в эфире телемарафона рассказал, что мальчику должно было бы завтра, 3 марта, исполниться 3 года.