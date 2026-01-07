Россия нанесла удар по двум портам Одесской области: количество жертв и раненых растет
- Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего погибли два человека и восемь ранены.
- Атака повредила административное здание, грузовой транспорт и контейнеры с маслом, на месте работают службы для ликвидации последствий.
Российская армия нанесла очередной массированный комбинированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погибли два человека, еще восемь ранены.
Об этом информирует председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Одесскую область?
Днем 7 января российские войска атаковали Одесскую область. Под прицелом оказалась припортовая инфраструктура, административное здание, грузовой транспорт и контейнеры с маслом.
Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки – на месте событий работают соответствующие службы, одновременно порты продолжают свою работу. Правоохранители фиксируют преступления России против мирного населения и гражданской инфраструктуры.
По данным властей, в результате обстрела погибли двое мужчин в возрасте 48 и 46 лет. Еще восемь человек в возрасте от 29 до 70 лет получили ранения. Двое из них в тяжелом состоянии, шестеро – в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
Последствия российской атаки на Одесскую область: смотрите фото
Какие города Украины недавно обстреляла Россия?
В ночь на 7 января россияне атаковали Черкасскую область. Вражеские "Шахеды" повредили здания нескольких предприятий на Уманщине. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.
Также в ночь с 6 на 7 января оккупанты атаковали Днепр. Сначала туда летела ракета, впоследствии враг ударил дронами, из-за чего повреждения получили многоэтажки, школа, профессионально-техническое училище и детские сады. В результате обстрела есть пострадавшие.
Около 15:20 в Кривом Роге раздался громкий взрыв, за ним еще один. Александр Вилкул сообщил, что по его данным, в результате российского обстрела был поражен объект инфраструктуры. Предварительно, обошлось без потерь.