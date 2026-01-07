Россия нанесла удар по двум портам Одесской области: количество жертв и раненых растет

Российская армия нанесла очередной массированный комбинированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погибли два человека, еще восемь ранены.

Об этом информирует председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Одесскую область?

Днем 7 января российские войска атаковали Одесскую область. Под прицелом оказалась припортовая инфраструктура, административное здание, грузовой транспорт и контейнеры с маслом.

Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки – на месте событий работают соответствующие службы, одновременно порты продолжают свою работу. Правоохранители фиксируют преступления России против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

По данным властей, в результате обстрела погибли двое мужчин в возрасте 48 и 46 лет. Еще восемь человек в возрасте от 29 до 70 лет получили ранения. Двое из них в тяжелом состоянии, шестеро – в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Последствия российской атаки на Одесскую область: смотрите фото

