Оккупанты обстреляли пожарную часть под Изюмом

Россия снова повредила помещение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Атака второй раз за последние несколько дней пришлась на Изюмщину Харьковской области.

Буквально 27 октября россияне атаковали пожарную часть в Изюме и ранили спасателей. В этот раз враг вечером 31 октября ударил по части ГСЧС в Изюмском районе.

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Что известно об атаке россиян по помещению ГСЧС

Вчера вечером (31 октября – 24 Канал) враг в очередной раз атаковал территорию Изюмского района. В результате повреждения получило здание пожарной части,

– заявили спасатели.

Они объяснили, что, к счастью, люди не пострадали.



Последствия атаки на Изюмский район / Фото ГСЧС

Россияне ударили ракетой по пожарной части в Изюме