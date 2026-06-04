Минимум 9 успешных поражений: спутниковые снимки фиксируют последствия атаки по Санкт-Петербургу

Украинские дроны 3 июня посетили открытие международного экономического форума в "культурной столице России". Так, под ударом дронов оказался, в частности, нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

Осинтеры исследовали результаты атак благодаря материалам со спутников.

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Какие последствия удара?

Опубликованные Vantor спутниковые снимки нефтяного терминала "Санкт-Петербург" свидетельствуют как минимум о девяти попаданий по объекту.

По предварительным данным, повреждения получили шесть резервуаров, один из них был полностью уничтожен. Кроме того, удары пришлись на технические эстакады в двух отдельных местах.

Накануне Владимир Зеленский уточнил, что этот объект нефтяной отрасли работает на обеспечение военной машины Кремля. Расстояние от него до государственной границы с Украиной составляет около 1100 километров.



Последствия атаки на нефтяной терминал "Санкт-Петербург" / Изображение со спутника

Какие еще объекты врага стали целью СОУ?

Ночью 3 июня активно пылал завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области. Это предприятие специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой, в частности компонентов для ракет X-101.

Также под удар беспилотников попала Кронштадтская военно-морская база. Глава СБС и Генштаб подтвердили поражение корвета "Бойкий".

Также украинские военные поразили радиотехническую систему ближней навигации РСБН-4Н на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Кроме этого, под удары попали склад боеприпасов и беспилотников в районе Галициновки в Донецкой области, база хранения горюче-смазочных материалов в Белолуцком на Луганщине, а также командно-наблюдательный пункт российских войск вблизи Селидово в Донецкой области.