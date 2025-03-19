Оккупанты ударили по жилым домам в Славянске: ранены два человека

Вечером 18 марта российские оккупанты обстреляли Славянск, что в Донецкой области. В результате этого в городе повреждены несколько зданий, а два человека получили ранения.

Правоохранители начали расследование по факту военного преступления. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Смотрите также Россия атаковала "Шахедами" Киевскую область: есть раненый, частично разрушены жилые дома

Российская атака по Славянску: какие последствия

Во вторник, 18 марта, российские войска нанесли удар по Славянску. Каким вооружением атаковали украинский город – еще устанавливается. Известно, что из-за обстрела одного из районов города два человека в возрасте 58 и 59 лет были ранены. Их госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и убойными ранами. У 71-летней женщины в результате российского обстрела произошла острая реакция на стресс.

По данным правоохранителей, в Славянске поврежден 21 частный дом и транспортные средства.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования циничной атаки оккупантов против гражданского населения,

– говорится в сообщении.

Другое военное преступление россияне совершили в Сумской области. Этой ночью оккупанты атаковали "Шахедом" область. Дрон упал на крышу Краснопольской больницы. К счастью, обошлось без пострадавших, но кровля здания получила повреждения. Несколькими часами ранее вражеский беспилотник попал в крышу Сумской областной клинической больницы.