Оккупанты ударили по жилым домам в Славянске: ранены два человека
- 18 марта российские войска обстреляли Славянск, ранив двух человек и повредив 21 дом.
- Правоохранители начали расследование по факту военного преступления.
Вечером 18 марта российские оккупанты обстреляли Славянск, что в Донецкой области. В результате этого в городе повреждены несколько зданий, а два человека получили ранения.
Правоохранители начали расследование по факту военного преступления. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
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Российская атака по Славянску: какие последствия
Во вторник, 18 марта, российские войска нанесли удар по Славянску. Каким вооружением атаковали украинский город – еще устанавливается. Известно, что из-за обстрела одного из районов города два человека в возрасте 58 и 59 лет были ранены. Их госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и убойными ранами. У 71-летней женщины в результате российского обстрела произошла острая реакция на стресс.
По данным правоохранителей, в Славянске поврежден 21 частный дом и транспортные средства.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования циничной атаки оккупантов против гражданского населения,
– говорится в сообщении.
Другое военное преступление россияне совершили в Сумской области. Этой ночью оккупанты атаковали "Шахедом" область. Дрон упал на крышу Краснопольской больницы. К счастью, обошлось без пострадавших, но кровля здания получила повреждения. Несколькими часами ранее вражеский беспилотник попал в крышу Сумской областной клинической больницы.