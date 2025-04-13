В Варшаве почтили память погибших после ракетной атаки по Сумах

В центре Варшавы десятки украинцев собрались возле Дворца культуры и науки, чтобы почтить память погибших от российского удара по Сумам. Циничная атака унесла жизни десятков гражданских.

Об этом передает корреспондентка 24 Канала в Варшаве.

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Что известно об акции после атаки на Сумы в Варшаве

Люди почтили память погибших минутой молчания. Украинцы вышли с флагами, плакатами и свечами. В центр города также принесли детские игрушки.

Я вышла с плакатом 618, потому что именно столько украинских детей убила Россия. И это цифра, которую посчитала Генпрокуратура Украины. Это та цифра, которая установлена следственными действиями, а на самом деле эта цифра больше,

– сказала Ольга Касьян, руководитель UA HUB, организатор акции.

Заметим, по состоянию на вечер известно о 34 погибших в результате атаки на Сумы, среди них – два ребенка. Также в результате атаки пострадали 117 человек, среди которых – 15 детей. Сейчас в больницы госпитализированы 68 раненых, из которых восемь – в тяжелом состоянии.