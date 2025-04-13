Про це передає кореспондентка 24 Каналу у Варшаві.
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Що відомо про акцію після атаки на Суми у Варшаві
Люди вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Українці вийшли з прапорами, плакатами та свічками. До середмістя також принесли дитячі іграшки.
Я вийшла з плакатом 618, бо саме стільки українських дітей вбила Росія. І це цифра, яку порахувала Генпрокуратура України. Це та цифра, яка установлена слідчими діями, а насправді ця цифра більша,
– сказала Ольга Касьян, керівниця UA HUB, організаторка акції.
Зауважимо, станом на вечір відомо про 34 загиблих внаслідок атаки на Суми, серед них – дві дитини. Також унаслідок атаки постраждало 117 осіб, серед яких – 15 дітей. Наразі до лікарень госпіталізовано 68 поранених, з яких восьмеро – у важкому стані.