Про це передає кореспондентка 24 Каналу у Варшаві.

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Що відомо про акцію після атаки на Суми у Варшаві

Люди вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Українці вийшли з прапорами, плакатами та свічками. До середмістя також принесли дитячі іграшки.

Я вийшла з плакатом 618, бо саме стільки українських дітей вбила Росія. І це цифра, яку порахувала Генпрокуратура України. Це та цифра, яка установлена слідчими діями, а насправді ця цифра більша,

– сказала Ольга Касьян, керівниця UA HUB, організаторка акції.