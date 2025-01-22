Частично разрушен верхний этаж: спасатели показали последствия удара по Сумах

Вечером 21 января россияне ударили беспилотником по жилому сектору Сум. Спасатели рассказали, какие разрушения вызвала атака.

В частности, в результате удара БПЛА по Сумах повреждены по меньшей мере 13 частных жилых домов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Сумской области.

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Какие разрушения в Сумах вызвала атака БПЛА

В ГСЧС говорят, что в результате российской атаки частично разрушен верхний этаж двухэтажного частного жилого дома. Там возник пожар. Спасателям удалось погасить возгорание и обследовать территорию по которой был нанесен удар.

Последствия российской атаки по Сумах / Фото ГСЧС Сумщины

Кроме этого, 3 человека получили легкие травмы и острую реакцию на стресс. Однако, после оказания медицинской помощи, они отказались от госпитализации.

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки по Сумах: видео ГСЧС Сумщины

Отметим, что о взрывах в Сумах 21 января стало известно в 21:29. Несколько минут перед этим, а именно в 21:25, в Воздушных Силах сообщали о пусках управляемых авиационных бомб, а буквально минуту перед тем – о движении вражеского ударного БпЛА в направлении города.

В то же время в Нацполиции сообщили, что в результате атаки в целом на Сумщине есть 5 раненых, одним из них является пятилетний ребенок. Там также добавляют, что повреждения получили 25 частных домов и помещения предприятия.

Председатель Роменского РВА Валентина Назаренко также подтвердила, что в результате российской атаки беспилотниками на Сумщине есть попадание по гражданской инфраструктуре района.