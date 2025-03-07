Атака по Тернопольщине: в ОВА объяснили, какова ситуация с газоснабжением

В Тернопольской области после утренней ракетной атаки появились проблемы в работе газовой сети. Произошло падение давления. Всех небытовых потребителей предупредили, что в заведениях могут быть проблемы с газоснабжением.

Об этом во время брифинга сказал начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода, передает 24 Канал.

Смотрите также Атака на Полтавщину: обломки российской цели упали на дом, есть пострадавшие

Что известно о падении давления в газосетях Тернопольской области

Специалисты быстро установили причины неисправности и провели работы. По состоянию на 09.30 они смогли стабилизировать ситуацию. В течение дня жителям области обещают предоставлять дальнейшую информацию о газоснабжении.

Надеюсь, что мы сможем полностью обеспечить поставки газа. Но очень многое будет зависеть от оперативности и умелости тех спецслужб, которые сейчас занимаются этим вопросом,

– рассказал начальник ОВА.

Вячеслав Негода добавил, что для объектов социальной инфраструктуры и потребителей возобновляется газоснабжение, давление постепенно поднимается. По его мнению, в ближайшее время специалисты будут готовы сообщить, что все последствия уже ликвидированы.

Если жители столкнутся с отсутствием газоснабжения – об этом можно сообщить в областной или городские советы.

На объект критической инфраструктуры в области россияне утром направили семь ракет типа "Калибр". Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 5 из них. В результате прилета других воздушных целей произошло возгорание газа. К счастью, жертв и раненых нет. Также на область летел вражеский "Шахед", который защитникам неба удалось сбить.