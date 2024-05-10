Беспокоящий огонь, – в Воздушных силах ВСУ о ночном ударе России по Украине

В ночь на 10 мая российские захватчики ударили по территории Украины, в результате чего пострадали Харьковская и Николаевская области. В Воздушных силах прокомментировали вражеский обстрел.

Российские захватчики поздно ночью 10 мая запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого тревоги раздавались в ряде областей нашего государства. К сожалению, взрывы прогремели сразу в нескольких регионах.

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Что рассказали в Воздушных силах

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, комментируя ночной удар России по Украине, заявил, что это был "классический беспокоящий огонь".

Этой ночью мы уже видели классический беспокоящий огонь. Десять беспилотных летальных аппаратов, которые враг запустил с территории временно оккупированного Крыма, а именно с мыса Чауда,

– сказал он.

По его словам, дроны были уничтожены на юге. Сначала они двигались на Николаевскую и Херсонскую области, однако там их ликвидировали наши мобильные огневые группы.

Более того враг применял две зенитные ракеты С-300/С-400, бил по Харькову, по гражданской инфраструктуре.

Впрочем, все же по состоянию на сегодня ситуация остается стабильной.

Ночной вражеский обстрел: что известно