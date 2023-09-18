Ночью было беспрецедентное количество вражеской авиации в воздухе, – Воздушные силы

В Воздушных силах сообщили, что ночью было нетипично высокое количество вражеской авиации в воздухе. Юрий Игнат рассказал, как можно с этим бороться.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сказал, что Украине необходимо наращивать ПВО и авиацию. Он подчеркнул, что самолеты – это ключевое. Об этом пишет 24 Канал.

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Как бороться с вражеской авиацией

Юрий Игнат сказал, что Украине нужны самолеты F-16, которые бы не уступали по тактико-техническим характеристикам российской авиации.

Сегодня ночью было беспрецедентное количество авиации – нетипичное большое количество бортов в ночное время находилось в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, атаковавшая Украину крылатыми ракетами и "Шахедами". Активность авиации была высокой,

– рассказал он.

Игнат отметил, что F-16 не должны уступать российские самолеты по тактико-техническим характеристикам, а наоборот – должны преобладать, чтобы отогнать их как можно дальше от границ.

Он также рассказал, что россияне наращивают ударные БПЛА и Украина будет делать то же самое, ведь это очень эффективное оружие. Именно поэтому в Украине увеличивается производство дронов разных типов.

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