Это впервые такая мощная атака тактической авиации России: Евлаш о мощной работе ПВО

Сейчас украинская ПВО продемонстрировала очень мощную работу. Удалось сбить крылатые ракеты, которые раньше было сложно поражать.

В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил Илья Евлаш прокомментировал мощную работу зенитно-ракетных войск 19 апреля. Об этом пишет 24 Канал

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19 апреля состоялось выдающееся событие для украинских сил ПВО

Ночью враг массированно атаковал Украину дронами и ракетами. Выдающимся событием сало то, что зенитно-ракетные войска смогли ликвидировать 2 ракеты X-22, которые ранее было сложно поражать.

Он добавил, что кроме этого были сбиты и 11 из 12 ракет Х-59 и Х-69. Евлаш отметил, что это первая атака, которая проводилась с применением такого количества этих ракет.

Также Илья Евлаш прокомментировал сбитие Ту-22. Представитель Воздушных сил отметил, что это переломный момент для российских летчиков, которые будут понимать, что даже на большой дистанции – они могут быть поражены. И ни одна их такая атака, террор мирного населения, не останется безнаказанным.

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