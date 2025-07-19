Россия запустила сотни дронов и различные ракеты: как летели цели над Украиной 19 июля

В ночь на 19 июля российская армия применила против Украины сотни дронов и десятки ракет. Это был очередной день, когда враг терроризировал оружием гражданских лиц.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "ПВО Радар". Россияне били по Югу и Северу Украины.

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Где этой ночью летали дроны и ракеты?

Российская армия начала атаку по Украине с вечера 18 июля. Обстрел некоторых городов не прекращался до утра. Оккупанты снова осуществили массированную комбинированную атаку, применив по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" и ракеты. Утром 19 июля враг также угрожал ракетными ударами с авиации, а в Павлограде и Запорожье после ночной атаки снова раздавались взрывы.

Всего, по данным мониторингового канала, Россия запустила около 400 ударных и имитационных БПЛА и более 20 ракет различных типов. Наблюдатели также опубликовали примерную карту, как двигались все воздушные цели.



Карта полета ракет и дронов над Украиной ночью 19 июля / Инфографика "ПВО Радар"

Ночью основной целью атаки был Павлоград, что на Днепропетровщине. Этот обстрел был самым массированным за все время войны. Также под ударом была южная часть Житомирщины, город Шостка на Сумщине, Одесса и пригород Житомира. Также взрывы в результате работы ПВО раздавались в Полтаве, Харькове и Днепре.

Ночную атаку прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что во время массированного удара Россия запустила более 300 дронов и более 30 ракет, в результате чего пострадали 10 областей Украины. Оккупанты обстреляли тыловые города и, в частности, критическую инфраструктуру. Пострадали жилые дома и другие объекты. В Одессе, к сожалению, есть одна жертва атаки.