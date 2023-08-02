Россияне атаковали Украину по двум направлениям: на Юге "Шахеды" приблизились к устью Дуная

Ночью 2 августа россияне запустили по Украине "Шахеды" с Севера и Юга. В Одесской области дроны-камикадзе подлетают близко к устью Дуная.

Из-за ночной атаки "Шахедами" во многих областях объявили воздушную тревогу. Группы вражеских беспилотников активно сконцентрировались в Киевской и Одесской областях.

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На Юге "Шахеды" снова приблизились к границе с Румынией

Во многих областях Украины работает ПВО, однако "Шахеды" кружат и меняют свои направления. Около 2 ночи Воздушные силы сообщили, что беспилотники приближаются к Белой Церкви Киевской области и устью Дуная на Юге.

Мониторинговые каналы уточнили, что в Одесской области БПЛА двигаются в сторону Килии и города Рени, где 24 июля российские захватчики атаковали порт.

В 02:24 первые взрывы прогремели в Измаиле, расположенном на берегу Дуная. Через 10 минут Воздушные силы сообщили о повторной атаке дронами на Юг Одесской области и уточнили, что "Шахеды" продолжают заходить вдоль устья реки.

Впоследствии представитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что оккупанты продолжают атаковать область и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Враг продолжает атаковать юг Одесской области ударными БПЛА. Прошу всех оставаться в укрытиях! Наши силы ПВО работают,

– подчеркнул он.

Россияне заинтересованы в атаках на Дунайские порты

После того как Россия вышла из "зернового соглашения", она принялась активно атаковать портовую инфраструктуру Украины, а также уничтожать запасы с украинским зерном.

Основные маршруты поставок украинского зерна – морские порты Одессы и Черноморска. Враг активно атакует их, однако теперь нацелился и на Дунайские порты – альтернативный маршрут поставок украинского зерна. С тех пор как Россия прекратила участие в зерновом соглашении, через порты Рени и Измаил экспортировали 25% украинского зерна.

24 июля враг уже атаковал речной порт в Рени – обстрел произошел фактически через реку с Румынией. В ту ночь румынские пограничники своими глазами видели обстрел Украины и даже зафиксировали его на видео.

МВД Украины отмечает – публикующий последствия "прилетов" и работу ПВО в реальном времени – играет на руку врагу.