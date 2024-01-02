Оккупанты атаковали Черкасщину "Шахедами" и ракетами: сколько целей сбили

Россия ночью обстреляла Украину "Шахедами", утром продолжила атаковать ракетами разных типов. Сбили вражеские цели и в Черкасской области.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что люди в регионе уцелели. К сожалению, 31 декабря в Смеле на Черкасщине в результате вражеских обстрелов погибла женщина.

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Какие последствия ночной и утренней атаки врага

Сутки у нас начались с затяжных тревог. Сначала массированная атака дронами, дальше ракетами. Враг продолжает кровавый террор Украины. Впрочем, наши защитники – титаны!

– отметил глава ОВА.

По его словам, в области во время последних тревог украинские военные сумели сбить:

7 "Шахедов";

две вражеские ракеты.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заверил, что люди уцелели и это самое главное.

"Предварительно без разрушений, обследование территории продолжается. Работают следственно-оперативные группы", – заверил чиновник.

Он призвал людей не игнорировать предупреждение об опасности.

Что известно о массированной атаке России по Украине