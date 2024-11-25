Город в городе: что производит завод "Тайфун", который поразили Силы обороны в Калуге

Силы обороны Украины ночью 25 ноября ударили беспилотниками по военному заводу "Тайфун" в российском городе Калуга. Этот объект масштабный, поэтому его трудно поразить дронами так, чтобы вывести из строя.

Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, какие компоненты к боевой технике и ракетные комплексы изготавливаются на этом заводе.

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На производстве чего специализируется предприятие

Калужский приборостроительный завод "Тайфун" специализируется на береговых ракетных комплексах. В частности, на этом предприятии изготавливают командные и связные пункты для комплексов "Бал" с ракетами Х-35 и комбинированные радиолокационные станции "Монолит-Б" для "Бастионов" с ракетами "Оникс". Оба эти комплексы Россия использует для атак по украинским прибрежным городам.

Также завод "Тайфун" фигурирует как конечный производитель берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ".

Кроме этого, на этом объекте россияне делают радиолокационные станции для кораблей. В частности, обзорную РЛС для фрегатов типа "Адмирал Макаров", которые вооружены "Калибрами".

Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный сказал, что атака на завод была комбинированная. Он предположил, что, возможно, удар был нанесен ракетами ATACMS.

Что надо сделать, чтобы полностью вывести из строя завод

Калужский приборостроительный завод "Тайфун" – это довольно мощное предприятие со штатом более 2000 человек. Завод занимает даже не несколько кварталов. Это такой город в городе. Для того, что вывести из строя такое предприятие нужно бить не дронами, а более мощными средствами поражения, например, ракетами Tomahawk и наносить удары методично.

С другой стороны, если не бить вообще, то россияне будут работать в комфортных условиях, строить новые цеха, завозить новое оборудование, нанимать людей и соответственно производить больше оружия. Есть возможность держать врага в тонусе,

– сказал Катков.

К слову, ГУР в ночь с 24 на 25 ноября совместно с другими частями Сил обороны атаковали ряд важных объектов российской армии. В частности, нефтебазу АО "Калуганефтепродукт" на Грабцевском шоссе в Калуге.