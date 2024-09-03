"Было реально очень страшно": что рассказывают очевидцы об ударе по Полтаве

Россияне попали по учебному заведению Полтавы днем 3 сентября. Также были повреждены жилые дома.

В частности, в некоторых многоквартирных домах выбиты окна и повреждено имущество. Владимир Зеленский рассказал, что частично разрушено одно из зданий Института связи, под завалами находятся люди.

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Что очевидцы рассказали об ударе по Полтаве

Василий Миронов, проживающий неподалеку от места попадания, рассказал, что во время обстрела он находился в квартире вместе с женой

Мы с женой были. Я ближе к этому взрыву был, а жена дальше. Стекла полностью повыбивало, в квартире в первой комнате, холодильник аж развернуло. Форточки прямо с мясом повырывало. Внутри все, что стояло, лежит. Вот только сейчас начинает до меня доходить, что могло ударить и задеть меня,

– рассказал очевидец.

Другая очевидица Анастасия Артюх слышала два звука взрывов. Девочка рассказала, что во время удара была дома, чтобы уберечься, она зашла во время тревоги в ванную.

В результате удара пострадали многоквартирные дома / Фото Общественного

"Было реально очень страшно. К счастью, у нас ничего не выбило, но вот рядом дом, за ним, в нем все повыбивало, все окна. У нас подвала нет в нашем доме, поэтому у нас единственный вариант был пока сидеть. Когда немного тише стало, мы созвонились с родителями, все ли живы, все ли в порядке", – сказала Артюх.

Елена Сердюк также во время атаки находилась в ванной комнате с ребенком.

"Только тревога, буквально минута – и сразу один и второй взрывы. Мы подумали, что где-то у нас в дом (попали – 24 Канал). Все окна выбиты, и в подъезде, и у соседей", – поделилась она.