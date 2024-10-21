Оккупанты атаковали ракетами припортовую инфраструктуру Одесской области: вспыхнул пожар
Источник:Олег Кипер
Вечером 20 октября оккупанты атаковали ракетами припортовую инфраструктуру Одесской области. В результате обстрела вспыхнул пожар.
Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер в телеграме. Кстати, ночью российские захватчики также атаковали область ударными дронами. Работала ПВО.
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Какие последствия атаки в Одесской области 20 октября
Чиновник отметил, что в результате ракетной атаки на припортовую инфраструктуру вечером 20 октября возник пожар.
К счастью, пострадавших и погибших нет,
– заявил председатель ОВА.
Также Олег Кипер рассказал, что в результате падения обломков ракет в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания. Пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидировали спасатели.
"После ракетной атаки россияне нанесли удар беспилотниками, которые были уничтожены нашими силами противовоздушной обороны", – отметил чиновник.
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Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.