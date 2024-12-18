Летели, предположительно, ATACMS: OSINT-аналитик сказал, что могла поразить Украина на авиабазе Миллерово
В Ростовской области, по предварительным данным, 5 ракет ATACMS полетели в направлении аэродрома Миллерово. Эта авиабаза находится в зоне досягаемости этих ракет, и могла быть поражена.
OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, что это не первый удар украинских сил по аэродрому Миллерово. К слову, Дональд Трамп может отменить разрешение, которое предоставил Джозеф Байден Украине относительно ударов вглубь территории России дальнобойным оружием.
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Не используют Миллерово как до войны
Кононученко отметил, что первый удар по авиабазе Миллерово был нанесен ракетой "Точка-У" еще 25 февраля 2022 года – в первые дни войны. Тогда еще не была оккупирована Луганская область, и украинские силы смогли оттуда осуществить атаку, полностью уничтожив один российский самолет Су-30 и повредить еще один.
Это, по его словам, был фактически первый удар Украины по российской территории после начала полномасштабного вторжения. После того аэродром в Миллерово еще несколько раз Украина атаковала имеющимися у нас средствами.
В то же время сегодня эта авиабаза не используется россиянами как до войны. Тогда это было место постоянного базирования самолетов Су-30. Сейчас это больше аэродром подлета для боевых самолетов, которые выполняют свои боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения,
– подчеркнул военный обозреватель.
Впрочем, по его мнению, вероятно, ракеты ATACMS сейчас поразили очередные российские самолеты. Это могут быть как истребители, так и штурмовики, потому что Миллерово – такая себе перевалочная база на подлете к фронту.
Ракеты ATACMS действительно достают до этой авиабазы, которая расположена в 300-километровой зоне их досягаемости. Поскольку Украина имеет разрешение на нанесение ударов по территории России, то Миллерово, как отметил OSINT-аналитик, – это вполне логичная и закономерная наша цель.
"Очень вероятно, что она была достигнута. Потому что, как показывает практика, россияне могут сбить 1 – 2 из наших ракет, которые летят по их целям, но точно не все", – резюмировал Виталий Кононученко.
Что известно об атаке в Ростовской области
- Днем 18 декабря, по сообщению российских пабликов, в сторону аэродрома Миллерово летели 5 ракет ATACMS. В то же время местные жители жаловались, что слышали громкие взрывы.
- Позже местные власти сообщили, что ПВО якобы отражает ракетную атаку. В частности было якобы сбито 10 ракет. А в хуторе Малая Каменка вспыхнул жилой дом из-за падения обломков.
- Также руководитель ЦПД Андрей Коваленко сказал, что в Ростовской области было атаковано одно из крупнейших химических предприятий России – ФКП "Комбинат Каменский".