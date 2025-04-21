Комбинированная атака России по Украине: что известно о вражеском обстреле 21 апреля
В ночь на 21 апреля Россия запустила по Украине ракеты и дроны. "Пасхальное перемирие", которое было объявлено Кремлем, закончилось в 00:00, поэтому после полуночи страна-агрессор продолжила терроризировать гражданское население и наносить удары по инфраструктуре.
Весь день 20 апреля в Украине не раздавались воздушные тревоги. Однако ночью враг возобновил обстрелы. Россия не поддержала предложение Украины и США о продлении перемирия на 30 дней. Все, что известно о российской комбинированной атаке по Украине, – читайте в материале 24 Канала.
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Что известно о последствиях российских обстрелов
За ночь и утро в Черкассах прозвучало не менее 8 взрывов. На город летели вражеские БпЛА. О последствиях атаки пока не сообщается. В общем Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками и несколькими ракетами из Черного моря. ПВО работала по вражеским беспилотникам в Черкассах, Херсоне и в Одесской области. Ближе к 06:00 на Юге дали отбой. Но утром в небе над Украиной еще летают "Шахеды". Воздушную тревогу объявили сначала в области, а потом – в Киеве. Российская армия запустила на столичный регион группы ударных БпЛА. На Киевщине ночью работала ПВО, работу которой могли слышать жители. Около 05:00 в Николаевской области объявили об угрозе применения Россией ударных БпЛА и ракет. На областной центр оккупанты запустили ракеты из акватории Черного моря. Вследствие этого в Николаеве раздавались взрывы. В ОВА сообщили, что тип ракеты, которым враг атаковал город устанавливается. Пострадавших и повреждений нет. В 02:00 Россия запустила первые после "перемирия" БпЛА по Украине. Опасность существовала для ряда областей.
Враг массированно атаковал Черкассы
Взрывы раздавались и в других областях
Дроны атаковали Киевскую область
Враги запустили ракеты по Николаеву
За ночь и утро в Черкассах прозвучало не менее 8 взрывов. На город летели вражеские БпЛА. О последствиях атаки пока не сообщается.
В общем Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками и несколькими ракетами из Черного моря. ПВО работала по вражеским беспилотникам в Черкассах, Херсоне и в Одесской области.
Ближе к 06:00 на Юге дали отбой. Но утром в небе над Украиной еще летают "Шахеды".
Воздушную тревогу объявили сначала в области, а потом – в Киеве. Российская армия запустила на столичный регион группы ударных БпЛА. На Киевщине ночью работала ПВО, работу которой могли слышать жители.
Около 05:00 в Николаевской области объявили об угрозе применения Россией ударных БпЛА и ракет. На областной центр оккупанты запустили ракеты из акватории Черного моря. Вследствие этого в Николаеве раздавались взрывы.
В ОВА сообщили, что тип ракеты, которым враг атаковал город устанавливается. Пострадавших и повреждений нет.
В 02:00 Россия запустила первые после "перемирия" БпЛА по Украине. Опасность существовала для ряда областей.
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