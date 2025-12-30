Сибига объяснил, зачем в России заговорили об "атаке на резиденцию" Путина

Россия имеет одну цель, говоря о якобы "атаке на резиденцию" Путина в Валдае. Таким образом Москва хочет оправдать дальнейшую агрессию против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

К теме "Ничего нового": МИД Литвы прокомментировал заявления об атаке на резиденцию Путина

Почему Россия говорит об "атаке на резиденцию" Путина?

Андрей Сибига отметил, что российские манипуляции относительно якобы "попытки атаки на резиденцию Путина" сфабрикованы лишь с одной целью: создать повод и фальшивое оправдание для дальнейших нападений России на Украину, а также для подрыва и препятствования мирному процессу.

Обычная российская тактика: обвинить другую сторону в том, что делаешь или планируешь сам,

– объяснил глава МИД.

Главный украинский дипломат напомнил, что в 2025 году Россия уже нанесла удар по зданию украинского правительства. В то же время Украина наносит удары только по законным военным целям на российской территории – в ответ на вражеские удары по нашей стране.

"Россия является агрессором, а Украина является страной, которая подверглась нападению и защищается в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Нельзя ставить знак равенства между агрессором и страной, которая защищается", – подчеркнул Сибига.

Министр иностранных дел Украины призвал мир осудить провокационные заявления России, направленные на подрыв конструктивного мирного процесса. Андрей Сибига также подчеркнул, что Украина остается преданной мирным усилиям во главе с Соединенными Штатами при участии европейских партнеров.

Что говорили в Москве об "атаке на резиденцию" Путина в Валдае?