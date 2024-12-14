Не только энергетика: ISW назвал цель российской атаки 13 декабря

Удары России по энергетической инфраструктуре Украины направлены на то, чтобы вывести страну из строя в зимний период, а аналитики предполагают, что эта стратегия направлена на то, чтобы оказать давление на западные страны и заставить их пойти на политические уступки, выгодные для Москвы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует 24 Канал, который аналитики опубликовали после 12-й массированной атаки, которую враг совершил вчера, 13 декабря.

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При этом аналитики отметили, что распространенные кремлевскими пропагандистами нарративы о том, что удар стал "ответом" на атаку по Таганрогу 11 декабря, российские оккупанты, вероятнее всего, планировали провести такой удар независимо от этого.

Кремль склоняет к уступкам

Это сообщение Кремля скорее было направлено на то, чтобы удовлетворить призывы российского ультранационалистического сообщества к "возмездию" за украинские удары по России, и имеет целью поддержать кампанию контроля Кремля, направленную на то, чтобы заставить западные страны принимать решение об использовании Украиной оружия, предоставленного Западом, и будущих мирных переговоров, которые выгодны России.

При этом аналитики считают, что удары по военным аэродромам в России и российским системам ПВО в ближних тыловых районах могут привести к уменьшению количества авиационных операций и ударов КАБ по Украине.

Заметьте. По данным Генштаба, за первые 12 дней декабря 2024 года российские войска осуществили всего 431 пуск реактивных систем залпового огня. Это значительно меньше по сравнению с 1 472 ракетами, выпущенными за аналогичный период в ноябре. Всего в течение ноября 2024 года российские войска осуществили более 3300 пусков реактивных систем залпового огня.

Кроме того, угроза украинских ударов по российским аэродромам в зоне действия систем ATACMS и Storm Shadow может заставить Россию перебазировать самолеты на аэродромах и усложнить способность страны-агрессора наносить удары по Украине.

По данным Института исследования войны (ISW), с октября украинские войска активно атакуют российские радары и системы противовоздушной обороны в оккупированных регионах Украины и вблизи российских тыловых районов. Ожидается, что это длительное наступление ослабит эффективность российской противовоздушной обороны, особенно на временно оккупированных территориях. Как следствие, российские пилоты могут все больше колебаться относительно нанесения авиаударов по прифронтовых и тыловых городах Украины с использованием боеприпасов КАБ.