14 июня, 20:53
Россия вновь терроризирует Украину дронами, в Киевской области объявлена тревога: где сейчас летают БПЛА
Российские оккупанты 14 июня запустили по Украине беспилотники. В ряде областей объявлена тревога, а жителей просят находиться в безопасных местах.
24 Канал собрал всю известную информацию о передвижении ударных дронов на территории Украины. Если в вашем регионе объявлена угроза атаки – оставайтесь в безопасном месте.
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Где сохраняется угроза российских БПЛА?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
20:25, 14 июня
БПЛА на севере Черниговской области, курс юго-западный.