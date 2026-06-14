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24 Канал Новости Украины Россия вновь терроризирует Украину дронами, в Киевской области объявлена тревога: где сейчас летают БПЛА
14 июня, 20:53
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Россия вновь терроризирует Украину дронами, в Киевской области объявлена тревога: где сейчас летают БПЛА

Даниил Муринский

Российские оккупанты 14 июня запустили по Украине беспилотники. В ряде областей объявлена тревога, а жителей просят находиться в безопасных местах.

24 Канал собрал всю известную информацию о передвижении ударных дронов на территории Украины. Если в вашем регионе объявлена угроза атаки – оставайтесь в безопасном месте.

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Где сохраняется угроза российских БПЛА?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

20:25, 14 июня

БПЛА на севере Черниговской области, курс юго-западный.
 

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