В ОВА рассказали о состоянии раненых после атаки России на Хмельнитчину 25 октября
Источник:Сергей Тюрин
Почти каждую ночь Россия терроризирует Хмельнитчину уже неделю подряд. Во время одной из вражеских атак пострадали люди, а инфраструктура получила повреждения.
Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин записал и выложил в соцсетях обращение. На видео он объяснил состояние раненых и рассказал об устранении последствий атаки России 25 октября.
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Что рассказали в ОВА
Тюрин заявил, что трое пострадавших, получивших ранения во время атаки России на Хмельнитчину 25 октября, все еще остаются в больнице. Им оказывается медицинская помощь. В ту ночь оккупанты также повредили инфраструктуру, в том числе гражданскую, в Шепетовском районе.
Более половины поврежденных объектов жилищной и социальной инфраструктуры уже полностью или частично восстановлены. В каждой общине работают ремонтные бригады. Специальные комиссии фиксируют повреждения и составляют акты, чтобы люди могли затем получить компенсации по программе "еВосстановление".
Международные партнеры приехали в пострадавшие общины с обзорными визитами. По словам Тюрина, уже в скором времени будет оказана необходимая помощь.
В Хмельницкой ОВА рассказали о последствиях российской атаки 25 октября: видео Сергея Тюрина
Что известно об атаке 25 октября
- В ночь с 25 на 26 октября Россия атаковала Хмельницкую область ударными беспилотниками. Местные власти сообщили, что 1 760 гражданских объектов получили повреждения из-за обломков БПЛА.
- Больше всего пострадали Славута и Нежин. Так, в Славуте 20 жителей обратились за медицинской помощью.
- Владимир Зеленский, комментируя очередную российскую агрессию, заявил, что оккупанты хотели попасть дронами по Хмельницкой АЭС. Он призвал усилить украинскую ПВО.