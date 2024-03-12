Атака России на Кривой Рог: известно количество пострадавших детей

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, что на Днепропетровщине. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие люди

В результате атаки России на Кривой Рог вечером 12 марта пострадали 7 детей. Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Что известно о пострадавших

Сначала Лысак написал о 4 пострадавших детях. Чуть позже он уточнил, что количество пострадавших детей возросло до 7. Всего известно о 36 пострадавших. Глава Днепропетровской ОВА отметил, что количество людей, которые получили травмы, растет.

Постоянно увеличивается и число пострадавших. Как и количество детей среди них. Их уже 7. А всего людей, которые получили травмы – 36. Это сейчас. Благодарен каждому, кто рядом с горожанами, находящимися в состоянии шока. Только террористы способны направлять смертоносное оружие на мирных!

– написал он.

Также Лысак уточнил, что в результате российской атаки в Кривом Роге загорелись два дома. А именно пятиэтажка и девятиэтажка.