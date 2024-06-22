Взрывы и попадания в городах из-за новой атаки россиян: хронология 849 дня войны

22 июня 2024, 06:43
Читати новину українською

Начались 849 сутки полномасштабной войны России против Украины. Российские войска совершили очередную комбинированную атаку по украинским городам применив "Шахеды" и ракеты. В Луцке и Винницкой области были слышны взрывы. В Ивано-Франковске работала ПВО. На Львовщине - попадание в энергетический объект.

О последствиях атаки, потери врага, ситуацию на фронте по состоянию на сегодня, 22 июня – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также В Украине ночью была воздушная тревога: россияне атаковали ракетами с Ту-95

07:11, 22 июня

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру

Российские войска снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре 22 июня. В результате обстрела пострадали двое энергетиков.

Атакованы объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах. К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков,
– говорится в сообщении.

Пострадавшие находятся в больнице. Известно также о поврежденном оборудовании. Последствия уточняются.

Во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

06:42, 22 июня

Повреждения в результате атаки в Ивано-Франковске

Во время ночной атаки врага в Ивано-Франковске работало ПВО.

К сожалению, есть повреждения жилья и детского сада: там повыбивало окна, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев.

06:40, 22 июня

Россияне ударили по Львовской области

Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. В ОВА сообщили, что на месте атаки возник пожар.

04:28, 22 июня

Движение ракет

Первая группа ракет направлялась на Черниговщине курсом на юго-запад: Чернигов и Киев. Также фиксировали скоростную цель с юга в районе Николаева курсом на северо-запад.

04:26, 22 июня

Взрывы в городах

В течение ночи звуки взрывов слышали в Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой областях. Кроме того, Россия атаковала Луцк.

04:24, 22 июня

Россия поднимала в небо ТУ-95МС

Поздно вечером, накануне Россия подняла в небо 4 стратегических бомбардировщика ТУ-95МС. Также Воздушные силы предупредили о движении российских ударных БПЛА в нескольких направлениях.

Мониторинговые каналы сообщили о вероятном пуске ракет в Саратовской области.

Автор: Анастасія Лукашевська