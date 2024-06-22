Взрывы и попадания в городах из-за новой атаки россиян: хронология 849 дня войны
Начались 849 сутки полномасштабной войны России против Украины. Российские войска совершили очередную комбинированную атаку по украинским городам применив "Шахеды" и ракеты. В Луцке и Винницкой области были слышны взрывы. В Ивано-Франковске работала ПВО. На Львовщине - попадание в энергетический объект.
О последствиях атаки, потери врага, ситуацию на фронте по состоянию на сегодня, 22 июня – рассказывает 24 Канал.
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Российские войска снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре 22 июня. В результате обстрела пострадали двое энергетиков. Атакованы объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах. К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков, Пострадавшие находятся в больнице. Известно также о поврежденном оборудовании. Последствия уточняются. Во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Во время ночной атаки врага в Ивано-Франковске работало ПВО. К сожалению, есть повреждения жилья и детского сада: там повыбивало окна, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев. Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. В ОВА сообщили, что на месте атаки возник пожар. Первая группа ракет направлялась на Черниговщине курсом на юго-запад: Чернигов и Киев. Также фиксировали скоростную цель с юга в районе Николаева курсом на северо-запад. В течение ночи звуки взрывов слышали в Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой областях. Кроме того, Россия атаковала Луцк. Поздно вечером, накануне Россия подняла в небо 4 стратегических бомбардировщика ТУ-95МС. Также Воздушные силы предупредили о движении российских ударных БПЛА в нескольких направлениях. Мониторинговые каналы сообщили о вероятном пуске ракет в Саратовской области.
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру
– говорится в сообщении.
Повреждения в результате атаки в Ивано-Франковске
Россияне ударили по Львовской области
Движение ракет
Взрывы в городах
Россия поднимала в небо ТУ-95МС
Российские войска снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре 22 июня. В результате обстрела пострадали двое энергетиков.
Атакованы объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах. К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков,
Пострадавшие находятся в больнице. Известно также о поврежденном оборудовании. Последствия уточняются.
Во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.
Во время ночной атаки врага в Ивано-Франковске работало ПВО.
К сожалению, есть повреждения жилья и детского сада: там повыбивало окна, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев.
Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. В ОВА сообщили, что на месте атаки возник пожар.
Первая группа ракет направлялась на Черниговщине курсом на юго-запад: Чернигов и Киев. Также фиксировали скоростную цель с юга в районе Николаева курсом на северо-запад.
В течение ночи звуки взрывов слышали в Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой областях. Кроме того, Россия атаковала Луцк.
Поздно вечером, накануне Россия подняла в небо 4 стратегических бомбардировщика ТУ-95МС. Также Воздушные силы предупредили о движении российских ударных БПЛА в нескольких направлениях.
Мониторинговые каналы сообщили о вероятном пуске ракет в Саратовской области.