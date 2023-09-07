Дронов в России будет гораздо больше, – Подоляк спрогнозировал масштабные последствия для врага
Все чаще Россия просыпается от атаки неизвестных БПЛА. Так, в ночь на 7 сентября в стране-оккупанте снова было неспокойно. О мощном "хлопке" сообщалось сразу в 3-х областях. И дальше их будет только больше.
Это в разговоре с 24 Каналом допустил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Это двусторонняя игра в совершенно определенной войне.
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“Я ссылаюсь на слова Буданова: война в полном объеме должна перейти на территорию России. И это объективный исторический процесс”, – подчеркнул Подоляк.
Двухсторонняя “игра”
В России все больше будет подобных атак неизвестных беспилотников, прогнозирует чиновник. И их происхождение не будет установлено до конца войны.
“Они будут иметь разное происхождение: будут запускаться с территории России ее же гражданами, наносить существенный вред России внутри. И это приведет к обрушению тех или иных крупных производств или критической инфраструктуры в стране-агрессоре”, – объяснил советник главы ОПУ.
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Это уже двусторонняя "игра". Поскольку полномасштабная война России против Украины длится 18-й месяц.
Очевидно, если Россия будет наносить удары по нашим критическим объектам, то соответственно, критические объекты в России также могут пострадать и уже страдают. Это нормальный процесс,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
"Хлопок" в России в ночь на 7 сентября: что известно
- В половине 4 утра в центре Ростова прозвучало не менее 3 мощных взрыва. Местные отмечали, что было громко возле штаба Южного военного округа, там загорелся автомобиль. Впоследствии уточнили, что два – были похожи на “ПеВеО”.
- Неизвестный дрон “приветствовал” утром также и Брянскую область. Сначала российские пропагандисты заявили, что якобы его "удалось сбить" и "потерь нет". Хотя со временем все же признали повреждение железнодорожного вокзала.
- Под Москвой слышались взрывы возле аэропорта “Жуковский”. Местные так называемые власти рассказали о 3 дронах, которые традиционно “удалось сбить”, но чрезвычайники работали на месте. А в Подмосковье загорелся склад.