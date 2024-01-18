Россияне нанесли 6 авиаударов по Орехову и уничтожили целый подъезд: ОВА показала ужасные кадры
Источник:Юрий Малашко
Россия атаковала Орехов с помощью бомб. Запорожская ОВА показала разрушенные и поврежденные дома и рассказала подробности.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил в своих соцсетях, что атака России на Орехов произошла 18 января около 13:15. Вражеская авиация нанесла 6 ударов.
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Какие последствия атаки
Малашко заявил, что оккупанты попали в нежилые здания и многоэтажный дом. В результате был уничтожен целый подъезд.
Горы строительного мусора – все, что осталось от жилищ мирных жителей, их быта, уюта, семейного счастья,
– написал он.
Специалисты обследуют места прилетов. На момент публикации информация о пострадавших не поступала.
Глава Запорожской ОВА назвал Россию страной-террористкой и подчеркнул, что она должна ответить за свои военные преступления.
Последствия российской агрессии в Орехове / Фото Юрия Малашко
Орехов страдает из-за россиян
- Россия не прекращает террор прифронтового города Орехов. Так, летом оккупанты ударили по школе, где людям раздавали гуманитарную помощь
- В результате, к сожалению, 7 человек погибли. Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек из-под завалов и передали этих пострадавших медикам.
- Ранее захватчики ударили по Ореху управляемой авиационной бомбой (КАБ). К несчастью, погиб 1 полицейский, еще 4 его коллеги получили ранения. Также пострадали еще 8 человек.
- Напомним, что россияне обстреляли предприятия в Орехове из "Градов" и спровоцировали пожар. К счастью, обошлось без погибших.