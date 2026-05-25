Об этом сообщил директор "Института города" Александр Сергиенко в эфире "Эспрессо".

Какой риск существует для Днепра?

По словам Сергиенко, худшим сценарием после атаки России по Бортнической станции аэрации может стать полное прекращение очистки воды.

Эксперт рассказал, что Бортническая станция является конечным этапом очистки промышленных и бытовых сточных вод в Киеве и добавил, что в столице вообще нет металлургических стоков.

Он отметил, что в соцсетях началась паника относительно возможного мора рыбы и отравления воды, однако, по словам эксперта, точных последствий никто спрогнозировать не может.

Проблема заключается в том, что вся нагрузка по очистке воды может лечь на водоканалы городов, которые расположены ниже по течению, но никто не может точно сказать, какие именно будут последствия,

– заявил Сергиенко.

В ночь на 24 мая Россия массированно атаковала Украину, в частности Киев. В целом страна-агрессор применила 90 ракет различных типов и 600 беспилотников.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что во время атаки 24 мая основной удар был направлен по Киеву, но часть объектов, которые россияне традиционно называют военными целями, давно не имеют того функционала, который был до 2022 года.

После ночной российской атаки на Киев 24 мая на Лукьяновке остался невредимым баннер с изображением сюжета о Давиде и Голиафе.