Про це повідомив директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко в ефірі "Еспресо".

Який ризик існує для Дніпра?

За словами Сергієнка, найгіршим сценарієм після атаки Росії по Бортницькій станції аерації може стати повне припинення очищення води.

Експерт розповів, що Бортницька станція є кінцевим етапом очищення промислових та побутових стічних вод у Києві та додав, що в столиці взагалі немає металургійних стоків.

Він зауважив, що у соцмережах почалася паніка щодо можливого мору риби та отруєння води, проте, за словами експерта, точних наслідків ніхто спрогнозувати не може.

Проблема полягає в тому, що все навантаження з очищення води може лягти на водоканали міст, які розташовані нижче по течії, але ніхто не може точно сказати, які саме будуть наслідки,

– заявив Сергієнко.

Останні новини про масовану атаку Росії по Україні

У ніч на 24 травня Росія масовано атакувала Україну, зокрема Київ. Загалом країна-агресорка застосувала 90 ракет різних типів та 600 безпілотників.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що під час атаки 24 травня основний удар був спрямований по Києву, але частина об'єктів, які росіяни традиційно називають військовими цілями, давно не мають того функціоналу, який був до 2022 року.

Після нічної російської атаки на Київ 24 травня на Лук'янівці залишився неушкодженим банер із зображенням сюжету про Давида і Голіафа.