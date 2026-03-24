Известны имена нацгвардейца и его дочери, которых Россия убила во Франковске

Оккупанты 24 марта нанесли массовый дроновогу удар по Украине. В результате атаки во Франковске погиб нацгвардеец Владимир Шкрумеляк и его дочь Анелия.

Нацгвардеец и его 15-летняя дочь возвращались из перинатального центра, в котором находилась жена военного. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Что известно о погибших во Франковске?

Трагедия произошла 24 марта во время массированной атаки России по Украине. Нацгвардеец Владимир Шкрумеляк вместе со своей дочерью Анелией возвращались из роддома.

Там они навещали жену военнослужащего, которая всего несколько дней назад родила мальчика. На момент удара нацгвардеец и его дочь находились в помещении больницы.

В ОВА также сообщили еще о 4 пострадавших в результате российского удара. Среди них – 4 летняя девочка. Все находятся в больнице, а их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что Россия 24 марта атаковала Ивано-Франковск дронами, пытаясь попасть в административное здание, что привело к гибели двух человек. Во время атаки в роддоме две женщины рожали в подвале.

